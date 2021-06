Nu al drie tegenstanders van Nicaraguaanse president opgepakt

In het Centraal-Amerikaanse Nicaragua is dinsdag een derde opposant opgepakt. Felix Maradiaga wordt genoemd als een mogelijke tegenkandidaat van zittend president Daniel Ortega bij de presidentsverkiezingen van later dit jaar.

Het Nicaraguaanse parket had Maradiaga gedagvaard. Zijn campagne zegt dat de politie hem, zijn chauffeur en zijn advocaat tegenhielden nadat ze het kantoor van de procureur-generaal hadden verlaten. Er loopt een onderzoek naar de man omdat hij de soevereiniteit van de staat in gevaar gebracht zou hebben en aangezet zou hebben tot buitenlandse inmenging.

Vlak voor zijn arrestatie had Maradiaga journalisten verteld dat hij vier uur lang was ondervraagd over zijn activiteiten als voormalig directeur van een niet-gouvernementele groep gericht op economisch onderzoek, of hij banden had met drugshandelaren en of hij tijdens zijn reizen naar de Verenigde Staten om sancties tegen Nicaragua had gevraagd.

Maradiaga vertelde de ondervragers dat hij inderdaad om sancties had gevraagd ‘maar niet om de bevolking te straffen, dan wel de regeringsfunctionarissen die misdaden tegen de menselijkheid hebben begaan’.

De 44-jarige Maradiaga zou naar alle waarschijnlijkheid de Unab-kandidaat bij de verkiezingen worden. Unab is een platform dat bestaat uit verschillende middenveldorganisaties die in 2018 het aftreden van Ortega eisten. Bij de hardhandige repressie van die protesten vielen meer dan 300 doden.

Drie, mogelijk vier, kandidaten buitenspel gezet

op 7 november vinden er verkiezingen plaats in Nicaragua. De 75-jarige Ortega gaat voor zijn vierde termijn als president.

Met Maradiaga zijn op een week tijd al drie oppositieleiders opgepakt. Vorige woensdag was dat journaliste Cristiana Chamorro, en op zaterdag de oud-diplomaat Arturo Cruz. Die laatste komt op voor de rechtse partij CXL. Maandag beval een rechter dat Cruz drie maanden aangehouden zal blijven terwijl er een onderzoek wordt uitgevoerd. Hij wordt beschuldigd van het breken van een controversiële wet die ‘verraad’ moet tegengaan. De wet werd pas in december vorig jaar ingevoerd.

Chamorro behoort dan weer tot geen enkele partij, maar is Ortega’s voornaamste tegenstrever. Ze is de dochter van de vermoorde journalist Pedro Joaquin Chamorro Cardenal en van oud-president Violeta Chamorro, die 1990 aan de macht kwam na van Ortega te winnen. De moord op Chamorro’s vader leidde mee tot de afzetting van dictator Anastasio Somoza. Chamorro zit op dit moment in huisarrest.

Juan Sebastián Chamorro, neef van Cristiana, is ook een mogelijk tegenkandidaat, maar autoriteiten lieten dinsdag plaatselijke tijd weten ook hem ontboden te hebben voor verhoor. Hij wordt woensdag verwacht.

Eerder zette de regering-Ortega ook oppositiepartij PDR al buitenspel door de juridische status in te trekken.

VS noemen Ortega dictator

Vanuit Washington werd dinsdag (plaatselijke tijd) meteen scherp gereageerd op de laatste ontwikkelingen in Nicaragua. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om een willekeurige arrestatie gaat en verdient Ortega hiermee de stempel van dictator.

‘Onder Ortega is Nicaragua een internationale parie geworden die steeds meer afstand neemt van de democratie’, aldus Julia Chung, de Amerikaanse topdiplomate voor Zuid- en Centraal-Amerika.