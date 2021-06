54,5 ton cocaïne onderschept sinds begin van het jaar

In de haven van Antwerpen is in de eerste vijf maanden van dit jaar al 54,5 ton cocaïne onderschept, dat meldt Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) woensdag. Dat is ‘amper’ tien ton minder dan wat in heel 2020 werd onderschept.

De cijfers van de eerste vijf maanden doen er geen twijfel over bestaan: 2021 wordt een nieuw recordjaar wat betreft de inbeslagnames van cocaïne. Vorig jaar werd in totaal 65,4 ton coke aangetroffen in de Antwerpse haven. Dit jaar is na amper vijf maanden al 54,5 ton onderschept.

Dat het cijfer dit jaar aanzienlijk hoger gaat liggen is onmiskenbaar dankzij Operatie Sky, waarbij de politie kon meelezen met geëncrypteerde berichten die criminelen verstuurden via Sky ECC. Alleen al tussen 20 februari en 5 april werd in onze haven meer dan 27 ton cocaïne onderschept dankzij informatie uit de onderschepte en gekraakte berichten. Onder meer een recordlading van bijna elf ton werd toen in beslag genomen.