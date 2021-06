Wout van Aert moet Nick Nuyens ruim 660.000 euro

Het arbeidshof in Antwerpen heeft Wout van Aert veroordeeld tot het betalen van een verbrekingsvergoeding van 662.000 euro aan Sniper Cycling, de vennootschap van Nick Nuyens, voor de verbreking van zijn contract in 2018. Van Aert ruilde Verandas Willems - Crelan, het team van Nuyens, in voor het Nederlandse Jumbo-Visma.

Nick Nuyens haalde Van Aert in 2017 binnen als speerpunt voor Verandas Willems - Crelan. Bedoeling was om Van Aert te doen proeven van het wegwielrennen. Dat verliep niet zonder succes maar al snel kwam er ruis op de lijn tussen de renner en de sportief manager. Van Aert verweet Nuyens dat het materiaal niet goed genoeg was. De spanning liep op, in die mate dat Van Aert in oktober 2018 besloot het team te verlaten, ondanks een nog lopend contract.

Van Aert oordeelde dat Nuyens in gebreke was gebleven en meende te kunnen vertrekken zonder het betalen van een verbrekingsvergoeding.

Daar heeft het Antwerpse arbeidshof nu anders over geoordeeld. De renner had nog een lopende verbintenis en heeft die niet gerespecteerd. Sniper Cycling, de vennootschap achter Nick Nuyens, eiste een schadevergoeding van meer dan 1,2 miljoen euro. De arbeidsrechtbank in Mechelen sprak van Aert in november 2019 vrij. Maar de rechter in beroep, het arbeidshof in Antwerpen, komt tot een andere conclusie en veroordeelt Van Aert nu tot een vergoeding van 662.000 euro.