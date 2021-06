Zomers terrasjesweer dat blijft tijdens het weekend

Na het optrekken van het eventuele lokale ochtendgrijs wordt het woensdag zonnig. Vooral in de oostelijke landshelft komen er in de namiddag stapelwolken. Op de meeste plaatsen wordt het tussen de 20 en 25 graden, in het oosten is dat lokaal 26 of 27 graden. Dat meldt het KMI.

Woensdagavond en -nacht blijft het droog en wordt het helder tot licht bewolkt. De minima liggen tussen lokaal 8 graden in Hoog-België en 15 à 16 graden in de grote agglomeraties.

De zon blijft ook donderdag aanwezig. In de loop van de dag krijgt het binnenland stapelwolken te zien. Het blijft natuurlijk wel warm, bij maxima tussen 19 graden aan zee en lokaal 27 graden in het oosten van het land.

Zelfde patroon voor vrijdag: zonnig met in de loop van de dag stapelbewolking in het binnenland. Een lokale bui is niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 20 graden aan zee en 27 à 28 graden in het noordoosten van het land.

Het zomerweer zet zich voort op zaterdag: het wordt opnieuw warm en wisselend bewolkt met stapelbewolking in het binnenland. De maxima schommelen tussen 19 à 20 graden aan zee en 26 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. Zondag blijft het droog en rustig met veel zon en maxima tussen 22 en 28 graden. Maandag wordt het in het oosten tot 30 graden.