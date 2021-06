VRT verkoopt steeds meer tv-programma’s aan het buitenland

De VRT verkoopt steeds meer televisieprogramma’s aan het buitenland. Vorig jaar verkocht de openbare omroep liefst 45 programma’s, terwijl dat er in 2016 slechts 18 waren. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Tommelein (Open VLD) aan Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V).

‘Sinds 2017 zet de VRT actief in op de internationale verkoop van programma’s. Dat zie je duidelijk in de cijfers. Ieder jaar, met uitzondering van een dipje in 2019, stijgt het aantal televisieproducties dat op buitenlandse kanalen te bekijken is’, zegt Tommelein.

Volgens Tommelein werpt de keuze van de VRT om internationale samenwerkingen aan te gaan vruchten af. Door die manier van werken slaagt de VRT er volgens hem in om ‘de Vlaamse creativiteit als exportproduct op de wereldkaart te zetten’. Zo verkocht de Vlaamse openbare omroep in 2020 de rechten voor niet minder dan 45 tv-programma’s aan het buitenland. In 2016 gebeurde dat maar bij 18 producties.

Vooral kinderprogramma’s

Drie van de vijf meest verkochte programma’s tijdens de afgelopen vijf jaar zijn producties voor kinderen. De rechten van Nachtwacht, Campus en Ghost Rockers worden naast die van Professor T. en Salamander het vaakst aangekocht door het buitenland. De meeste verkopen gebeuren trouwens binnen de Europese Unie. Het gaat zowel om eigen of interne producties als om externe producties en coproducties.

Tommelein is tevreden met de evolutie van de cijfers. ‘Op naar de kaap van de 50’, zegt de Open VLD’er nog.