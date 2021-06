Verrassende Zidansek bij laatste vier op Roland Garros, Zverev plaatst zich op automatische piloot

De halve finales van Roland Garros krijgen vorm. Bij de vrouwen hebben de Sloveense Tamara Zidansek en de Russische Anastasia Pavlyuchenkova zich alvast geplaatst, bij de mannen verzekerde de Duitser Alexander Zverev zich van een plaats bij de laatste vier.

Tamara Zidansek (WTA 85) versloeg in de kwartfinales de Spaanse Paula Badosa Gibert (WTA 35) in drie sets: 7-5, 4-6 en 8-6. De partij duurde 2 uur en 29 minuten. De 23-jarige Sloveense schopte het nooit eerder verder dan de tweede ronde op een grandslamtoernooi, in Parijs sneuvelde ze telkens meteen.

Ook voor Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 32), die tot nu zes keer in een kwartfinale van een grandslamtoernooi sneuvelde, wordt het haar eerste halve finale van een grandslamtoernooi. In de kwartfinales versloeg de 29-jarige Pavlyuchenkova Elena Rybakina (WTA 22), haar partner in het dubbelspel, in drie sets: 6-7 (2/7), 6-2, 9-7.

Bij de mannen heeft de Duitser Alexander Zverev (ATP 6) zich dinsdag als eerste geplaatst voor de halve finales op Roland Garros. En dat zonder veel moeite. In de kwartfinales op Court Philippe-Chatrier haalde het zesde reekshoofd het in drie korte sets van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP 46): 6-4 en twee keer 6-1 na 1 uur en 36 minuten.

Het is de eerste keer dat de 24-jarige Zverev op het Parijse gravel bij de laatste vier staat. In 2018 en 2019 mepte hij zich er een weg tot de kwartfinale. In de halve finales neemt hij het op tegen de winnaar van het duel tussen de Griek Stefanos Tsitsipas en de Rus Daniil Medvedev.