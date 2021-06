Rusland klaagt bij Uefa over ‘politiek’ shirt Oekraïense selectie

De Russische voetbalfederatie heeft naar eigen zeggen een brief aan de Europese voetbalbond Uefa gericht met een klacht over het nieuwe shirt van de Oekraïense selectie voor het EK voetbal. Op dat shirt staan immers het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim en patriottische slogans.

‘We trekken de aandacht op het gebruik van politieke motieven op het shirt van de Oekraïense selectie, wat ingaat tegen de basisprincipes van het reglement van de Uefa over de uitrusting’, aldus de persdienst van de Russische voetbalfederatie.

De Oekraïense shirts tonen de kaart van Oekraïne, met inbegrip dus van de Krim en de gebieden in het oosten die onder controle zijn van pro-Russische separatisten. De kaart komt wel overeen met de erkende grenzen van het land.

De Uefa stelt dat de uitrusting is goedgekeurd ‘in overeenstemming met het bewuste reglement’. Dat reglement stelt dat geen enkele uitrusting politieke, religieuze en aan ras verbonden boodschappen mag overbrengen. De voorzitter van de Oekraïense voetbalfederatie, Andriy Pavelko, had al verzekerd dat het shirt was goedgekeurd nog voor de officiële voorstelling.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky begroette het nieuwe shirt nog eens dinsdag. Volgens hem staan daar ‘belangrijke symbolen’ op. Het shirt ‘kan shockeren’, zei hij op zijn Instagram-pagina. Hij publiceerde ook een foto van hem met het shirt. ‘Het bevat verschillende belangrijke symbolen die de Oekraïners verenigen.’