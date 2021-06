Twee op een rij voor Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel heeft zijn tweede overwinning op rij beet in de Ronde van Zwitserland. De Nederlander sprintte dinsdag op een lastige finish na 182,1 km naar de zege voor Christophe Laporte (Cofidis) en Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step). Tiesj Benoot finishte als zevende. Van der Poel is ook de nieuwe leider met één seconde voorsprong op de wereldkampioen.

Na de overwinning van Mathieu van der Poel maandag kreeg het peloton opnieuw een aantrekkelijke rit voorgeschoteld, waarin de aanvallers aan zet waren. Met net iets meer hoogtemeters dan maandag, 2.500 in totaal, maar met iets minder lange hellingen onderweg dan daags voordien en een finish op een hellende straat.

Veel werd er niet gebikkeld om mee te schuiven in de vroege vlucht. Op de eerste heuvel van de dag scheidde een groep van vier zich af van de rest van het peloton: thuisrijder Mathias Frank, bezig aan zijn laatste wedstrijd, Ben King, Rémy Rochas en Claudio Imhoff die maandag ook al mee was in de vroege vlucht. Maximaal gunde het peloton hen zeven minuten bonus, maar nadat Groupama-FDJ, Alpecin-Fenix en Team BikeExchange een mannetje vooraan posteerden, zakte de voorgift snel.

Maandag zette Van der Poel zijn team aan het werk op zo’n 50 kilometer van de finish, dinsdag gaf hij hen de boodschap op 35 km van het eind om het tempo de hoogte in te jagen. Met vier, vijf renners kwamen ze post vatten vooraan en dat loonde meteen. In geen tijd werd de voorsprong van de vluchters gehalveerd en de Nederlander trok zelf in de aanval op 25 km van het eind, op het het laatste klimmetje van de dag, 3,4 km aan 6,1%. De kopman van Alpecin-Fenix versnelde, slechts enkele renners konden het wiel houden. Uiteindelijk scheidde zich een groepje van negen af van de rest van het pak: een koppeltje van Ineos Grenadiers en Astana, wereldkampioen Julian Alaphilippe en nog enkele andere vrijbuiters zoals Michael Woods. Het gaatje was niet groot, snelle man Michael Matthews had de boot gemist en zette zijn team aan het werk in de achtervolging.

Net voor de samensmelting van de twee pelotonnetjes besloot de wereldkampioen in de afdaling te versnellen. Hij stormde de laatste vluchter, Rochas, voorbij, maar tegen een treintje van Ineos Grenadiers in de achtervolging bleek hij niet opgewassen.

Met zo’n 50 man werd koers gezet naar de finish in Pfaffnau. Ekele renners, onder hen Pierre Latour en Amund Grondahl Jansen, probeerden een sprint te voorkomen, maar zonder succes. Op de aanval van Ivan Garcia Cortina zat meer snee op 9,5 km van het eind. De Spanjaard werd op de hielen gezeten door de mannen van Team BikeExchange, maar toen hij op 3,5 km nog steeds 17 seconden voorsprong had, leek het er even goed uit te zien voor de dagzege. Helaas, toen ook Alpecin-Fenix, met Xandro Meurisse, Deceuninck - Quick-Step en Groupama-FDJ een handje kwam toesteken, werd de renner in de slotkilometer alsnog opgeslokt. Mauri Vansevenant effende het pad voor Julian Alaphilippe op de hellende finish, maar Van der Poel zat netjes in het wiel van de wereldkampioen en zette iets sneller en vooral veel feller z’n sprint aan. Met een machtige versnelling snelde hij naar zijn tweede zege op rij en de leiderstrui.