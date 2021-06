De voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is definitief veroordeeld voor oorlogsmisdaden en genocide in voormalig Joegoslavië.

Ratko Mladic is ook in hoger beroep veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Dat is dinsdagmiddag bekendgemaakt door de rechters van het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen, de VN-rechtbank ...