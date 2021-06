Op videobeelden is te zien hoe een man de Franse president Emmanuel Macron een klets in het gezicht geeft. Op dat moment bracht Macron een bezoek aan het zuidoosten van Frankrijk.

De Franse president Emmanuel Macron is tijdens een bezoek aan een middelbare school in het departement Drôme, in het zuidoosten van Frankrijk, geslagen door een man. Dat is te zien op beelden die circuleren op de sociale media en de entourage van de president heeft het bevestigd.

Op beelden is te zien dat de man zich in een menigte achter hekken bevindt als Macron nadert. De twee wisselen kort enkele woorden, waarna de man de onderarm van de president grijpt en hem lijkt te slaan in het gezicht. Veiligheidsfunctionarissen trekken Macron meteen weg en duwen de man tegen de grond.

Er werden twee mannen naar aanleiding van het incident gearresteerd. Volgens de entourage van de president was het een ‘poging tot slaan’.