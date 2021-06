Panne treft het internet

Een flink stuk van het internet, waaronder de websites van media als The Guardian en The New York Times, was dinsdag rond de middag onbereikbaar. Een panne bij één bedrijf, Fastly, lijkt de oorzaak te zijn geweest.

Foto: ap

Wie probeerde de website van de Amerikaanse krant The New York Times te bezoeken, kon vandaag een melding krijgen die begon met ‘Fastly error: unknown domain’. Talloze websites, waaronder The New York Times, maken gebruik van de diensten van Fastly, een zogenoemd Content Distribution Network of CDN. Fastly bevestigde dat er iets misliep op zijn netwerk. Tussen 12:00 en 13:00 onze tijd bleven veel websites niet of moeilijk bereikbaar.

Fastly maakt de toegang tot een website sneller door exemplaren van alle gegevens dichter bij de gebruiker te bewaren. De frontpagina van The New York Times, en zeker video’s van The New York Times, hoeven dus niet over een trans-Atlantische internetverbinding te komen telkens als iemand in België ze aanklikt: Fastly bewaart op tientallen plaatsen overal ter wereld kopies en zorgt ervoor dat u de versie te zien krijgt die het snelst tot bij u geraakt.

Aanvallen op servers tegenhouden

Maar doordat zo veel bedrijven gebruikmaken van deze dienst, blijken de gevolgen groot te zijn als er iets fout loopt. Dinsdag werden problemen gerapporteerd bij onder meer Amazon, Spotify, Reddit en bij een aantal belangrijke nieuwsmedia. Ook de Britse overheidswebsite kampte met problemen.

Bedrijven als Fastly leveren vaak ook andere diensten dan alleen maar snellere toegang tot websites. Ze maken een website bijvoorbeeld ook minder kwetsbaar voor zogenoemde Denial of Service (DoS) aanvallen, waarbij een website zodanig wordt gebombardeerd met (valse) aanvragen, dat de servers het tijdelijk begeven.

Intussen is de panne opgelost en kan iedereen weer naar de betrokken nieuwssites surfen.