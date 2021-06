Belgische poolreiziger Dixie Dansercoer overleden

De befaamde poolreiziger is overleden tijdens een expeditie in Groenland.

Poolreiziger Dixie Dansercoer (58) is maandagavond overleden. Vorige maand vertrok Dansercoer op expeditie naar Groenland. Samen met de Canadees Sébastien Audy zou hij de Groenlandse ijsvlakten oversteken, van Narsarsuaq naar Qaanaaq, een tocht van zo’n 2.200 kilometer, die ze met kites zouden afleggen. Dat is net zoals kitesurfen op het water, maar dan op ski’s of een snowboard in de sneeuw. Ook de Nederlandse Johanna Adriana Simone Maria was mee op de expeditie. Doel was om data te verzamelen over de klimaatverandering, maar ook de sportieve uitdaging was voor Dansercoer belangrijk. Op een hoogte van 763 meter, met temperaturen tussen de 3 en -1 graden, was de windrichting cruciaal om hen snel richting einddoel te sturen, staat er te lezen op de blog waarop ze hun tocht mee documenteerden. Sinds gisteren was er geen nieuws meer.

‘Dixie is gisterenavond in een gletsjerspleet terecht zijn gekomen. Er is nog een reddingsactie op touw gezet, maar die kwam helaas te laat. Dat hebben we ondertussen vanuit Groenland bevestigd gekregen’, vertelt Stefan Maes, die zijn persrelaties behartigde.