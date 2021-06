Paula Sémer overlijdt op 96-jarige leeftijd

Voormalig radio- en tv-presentatrice Paula Sémer is op 1 juni overleden. Ze koos voor euthanasie, meldt de openbare omroep VRT.

Paula Sémer werd in Antwerpen geboren op 9 april 1925. Ze overleed op 1 juni 2021 op 96-jarige leeftijd. Tijdens de pioniersjaren van de Belgische televisie was ze één van de eerste drie radio- en televisiepresentatrices, naast Nora Steyaert en Terry Van Ginderen. Daarnaast was ze ook actrice.

Sémer doorbrak taboes in Vlaanderen, door programma’s te maken die seksualiteit ter sprake brachten en door als ervaringsdeskundige te praten over borstkanker. Ze ijverde ook haar leven lang voor vrouwenrechten en werd zo één van de charmantste feministes in Vlaanderen.

Rijkgevulde carrière

De radiocarrière van Paula Sémer startte in 1944, vlak na de oorlog. Toen de openbare omroep televisie ging maken, werd ze omroepster en presentatrice. Later nam ze de functie van producer op en ten slotte zelfs productieleider van de Dienst Wetenschappen van de openbare omroep. In 1990 ging ze met pensioen.

Na haar carrière was Sémer enkele jaren actief in de politiek. Van 1995 tot 1999 zetelde ze in de Senaat voor de SP, de socialistische partij. In maart 2012 kreeg ze een eredoctoraat van de Universiteit Gent (UGent) vanwege haar maatschappelijke inzet, haar pionierswerk voor radio en televisie en haar bijdrage tot de popularisering van de wetenschap.

‘Mijn bobijntje is af’

Op haar website staat onder meer een liefdevolle afscheidsvideo van haar zoon Jan, onder het citaat: ‘Nu zei ze zelfverzekerd: “Jan, mijn bobijntje is af.”’ Sémer genas van borstkanker, verloor haar man, moest twee heupprothesen laten plaatsen en maakte een auto-ongeval mee voor de coronacrisis uitbrak. Ze heeft uiteindelijk gekozen voor euthanasie.

In maart van dit jaar was Sémer nog het boegbeeld van een campagne van de Vlaamse Ouderenraad om psychische problemen bespreekbaar te maken, ook bij een generatie die dat niet gewend is. In de video zegt ze dat ze elke dag aan de dood denkt.

‘Icoon van emancipatie in Vlaanderen’

Ze getuigt er ook dat ze vroeger moeite had met hulp vragen, als de zelfstandige vrouw die ze altijd is geweest. Ze heeft hulp leren aanvaarden, benadrukt ze in de video, om andere senioren aan te moedigen ook op zoek te gaan naar hulp aan huis.

In medialand wordt de televisiemaakster diep betreurd. ‘Dankzij haar is ons leven prettiger, rechtvaardiger en eerlijker geworden’, zei Jo De Poorter op Radio 1. Nieuwslezer Wim De Vilder ziet in haar een ‘icoon van emancipatie in Vlaanderen’. Vlaams minister voor Media Benjamin Dalle noemde haar een ‘Grande Dame van de Vlaamse media’.