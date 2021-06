Magawa, de Afrikaanse buidelrat die een gouden medaille heeft gekregen voor het opspeuren van landmijnen, gaat met pensioen. De rat, die een Belgisch baasje heeft, kon op vijf jaar tijd 71 landmijnen en 38 niet-ontplofte explosieven vinden. Magawa is te licht om te landmijnen te doen afgaan, en werd getraind op reukzin. In Cambodja liggen naar schatting nog zo’n zes miljoen landmijnen verstopt in de natuur.