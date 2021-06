Bloedend hoofd, bloedend hart: hoe bokser Lancelot Proton de la Chapelle toch nog zijn olympisch ticket kwijtspeelde

Nergens zijn de wegen ondoorgrondelijker dan in het boksen. Zondagavond waande Lancelot Proton de la Chapelle (22) zich al in Tokio. Een reglementaire subtiliteit dwong de Belg met Franse roots evenwel maandagavond toch nog de ring in, waar hij tegen de Wit-Rus Vitali Bandarenka alsnog zijn olympisch ticket verspeelde.