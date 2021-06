Zonnig en droog

Het blijft dinsdag meestal droog, met meer zon in de noordwestelijke helft van het land en een wisselende bewolking in de andere streken. Het wordt nog een paar graden warmer met maxima tussen 19 graden aan zee en op de Ardense hoogten, en 25 graden in het centrum van het land. Dat meldt het KMI.

Dinsdagnacht wordt het droog en in de meeste streken licht bewolkt. Naar de ochtend toe kan er plaatselijk wat nevel, mist of lage bewolking gevormd worden. De minima schommelen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 13 of 14 graden in de grote steden en in Belgisch Lotharingen.

Er is woensdagochtend kans op wat mist aan de kust en in de Ardennen. Overdag is het vrij zonnig met soms enkele wolkenvelden. In het zuidoosten van het land zijn er meer wolken met eventueel een buitje. De maxima liggen tussen 19 graden aan zee en 26 graden in de Kempen.

Ook donderdag verwacht het KMI brede opklaringen met enkele wolkenvelden. De temperaturen veranderen weinig: maxima van 19 graden vlak aan zee tot 27 graden in de Kempen. Vrijdag blijft het vrij zonnig maar we verwachten wolkenvelden, vooral dan in het oosten van het land. De maxima schommelen tussen 20 en 27 graden.

Op zaterdag krijgen we een afwisseling van opklaringen met meer wolkenvelden vanuit het noordwesten. Het blijft droog, bij maxima tussen 21 tot 26 graden. Zondag wordt het opnieuw zonniger en warm, met maxima rond 29 graden in het centrum.