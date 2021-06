Schlitz roept scholen op kledingvoorschriften te herzien

‘Excentriek maar vooral seksistisch’, noemde staatssecretaris voor Gendergelijkheid en Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) bepaalde kledingvoorschriften van middelbare scholen in de krant La Dernière Heure. Ze roept scholen op om de geldende anti-discriminatieregels toe te passen in hun schoolreglement.

‘De reglementen die een verschil maken tussen de kleding van jongens en meisjes, versterken de binariteit en de druk in een periode waarin leerlingen zoekend zijn, hun lichaam ontdekken en sterk veranderen. De kwestie van de kleding moet met omzichtigheid en empathie worden behandeld’, verklaart ze, in een reactie op recente getuigenissen van studenten die in aanvaring kwamen met de vestimentaire code van hun school.

• Mogen jongens meer dan meisjes?

‘Het is belangrijk om de reglementen te herzien met non-gender en niet-discriminerende richtlijnen. Het kan ook een gelegenheid zijn om educatief werk te doen op het gebied van kleding. Het is bijvoorbeeld onaanvaardbaar dat schoolreglementen nog aangeven dat meisjes geen minirok mogen dragen om de jongens niet af te leiden’, aldus Schlitz.

Eerder droeg Schlitz Ihsane Haouach voor als regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez vindt dat Haouach niet geschikt is voor die functie omdat ze uit geloofsovertuiging een hoofddoek draagt. Kamerlid Denis Ducarme (MR) zegde om dezelfde reden zijn steun aan Schlitz op.