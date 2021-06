VS recupereren meerderheid van losgeld na cyberaanval Colonial Pipeline

Amerikaanse speurders hebben het merendeel van het losgeld in cryptovaluta dat aan de hackers van Colonial Pipeline was betaald, kunnen recupereren. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie.

De Amerikaanse oliepijplijnoperator had 4,4 miljoen dollar losgeld betaald aan de hackersgroep, en zo’n 2,3 miljoen dollar daarvan werd al gerecupereerd.

De FBI zei op een briefing van het ministerie van Justitie dat wetshandhavers de virtuele portemonnee had geïdentificeerd die werd gebruikt om het grootste deel van het losgeld te ontvangen.

Begin deze maand hadden hackers het gemunt op de grootste pijpleiding van de VS, die zich uitstrekt van de Golf van Mexico in het zuiden van de Verenigde Staten tot aan de oostkust over een afstand van ruim 8.850 kilometer. Colonial Pipeline besloot daarom de pijpleiding stil te leggen, om de schade zo veel mogelijk te beperken. Intussen is de pijplijn weer in bedrijf.