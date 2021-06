Ontmijningsdienst haalt twee vrachtwagens vol oorlogsmunitie uit huis: ‘Uit de hand gelopen hobby’

Ontmijningsdienst Dovo en de recherche van politie Polder waren maandag een hele dag in de weer om een woning vol oorlogsmunitie leeg te halen in Vladslo, nabij Diksmuide. De bewoner, een vijftiger, legde een uit de hand gelopen verzameling oorlogstuigen aan. ‘We onderzoeken of het om verboden wapens gaat, de man werd in 2007 al eens betrapt’, aldus het parket.

Het waren omwonenden die de politie tipten over hun buur in de Houtlandstraat, waar het groot Duits militair kerkhof ligt. De buren wisten dat de vijftiger in kwestie in 2007 al eens betrapt werd met nogal wat oorlogstuig in zijn woning. Zij hadden gezien hoe de man zijn woning de jongste tijd weer had volgestouwd met spullen.

De recherche hield daarom maandag een huiszoeking bij de man, man op bevel van de onderzoeksrechter, om na te gaan of er inderdaad sprake was van verboden wapens.

Zeven containers

Zowel de recherche als ontmijningsdienst Dovo gingen ter plaatsen. Zij konden hun ogen amper geloven. Er werden tien pistolen en revolvers uit het huis gehaald maar vooral ettelijke honderden kilo’s aan munitie. ‘De man is een verwoed verzamelaar van oorlogsmateriaal en munitie’, zo luidt het bij het parket van Veurne. ‘Dovo kon deze keer twee vrachtwagens met zeven containers van één kubieke meter aan munitie opladen.’

‘Volgens de man ging het om munitie die veelal onschadelijk werd gemaakt, maar Dovo was daar niet helemaal van overtuigd. Volgens de ontmijningsdienst was er toch gevaar voor explosie. De goederen werden meegenomen voor nazicht en eventueel vernietiging.’

Tussen de munitie zaten vooral kogels, obussen, granaten en enkele kleinere bommen. Er zat ook een exemplaar tussen van een meter lang, volgens Dovo erg uitzonderlijk.

Verzamelde objecten niet geregistreerd

Het parket wacht nu het onderzoek van Dovo af om te beslissen of het de man zal vervolgen voor bezit van verboden wapens. Het is duidelijk dat de man een verwoed verzamelaar is die niets kwaads in de zin heeft. Tegelijk weet hij goed waarmee hij bezig is, aangezien hij in 2007 al eens betrapt werd. Toen ging het zowaar om een nóg grotere hoeveelheid dan nu en was er naast munitie ook sprake van echte zware oorlogswapens, geweren en tuig.

Ook toen werd de woning volledig leeggehaald. Sindsdien werd de wapenwetgeving veel strenger en kon de vijftiger verzamelde objecten laten regulariseren, maar dat deed hij niet.