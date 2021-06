Renovatie aan de Akropolis valt de Grieken tegen

‘Te weinig overleg’, dat wordt de Griekse regering verweten in de renovaties van de Akropolis, misschien wel de meest emblematische site van het schiereiland.

Wat betreft hun patrimonium, moeten de Griekse trots niet onderdoen voor die van de Belgen. In eigen land lieten de respectievelijke renovaties van het Gravensteen in Gent (DS 4 mei) en het Steen in Antwerpen (DS 29 april) de gemoederen niet onberoerd. Ook de Grieken staan nu op hun achterste poten. De reden: de recente renovaties aan de Akropolis in Athene. Op de 156 meter hoge tafelberg bevinden zich een aantal van de meest bekende voorbeelden van de Griekse architectuur, zoals het Parthenon.

Rolstoelvriendelijk

Niet enkel de Grieken zijn begaan met de Akropolis. Als bakermat van de westerse samenleving, bezoeken jaarlijks miljoenen de tempels op de Akropolis. In 2019 waren dat er zo’n 3,5 miljoen. Om de site hier beter op te voorzien en toegankelijker te maken voor mindervaliden, werden de renovaties uitgetekend. Wanneer alles klaar is zal er betere drainage zijn, verlichting voor ’s avonds, een lift, plakkaten met braille en algemene signalisatie. Alles samen kostten de renovaties zo’n 1,5 miljard euro, die betaald werden door de privéstichting Onassis. De huidige opschudding begon in december, na de onthulling van een betonnen weg, die de site meer toegankelijk moet maken voor rolstoelgebruikers.

Ook Unesco niet op de hoogte

Sindsdien kwam er felle kritiek op de manier waarop de regering de renovaties liet uitvoeren. De grootste kritiek is het gebrek aan overleg, met specialisten uit verschillende sectoren. Ook Unesco, de culturele organisatie van de Verenigde Naties die de bescherming van werelderfgoed promoot, was niet op de hoogte van de renovaties. De Akropolis staat nochtans op de Werelderfgoedlijst, waardoor de site aan bepaalde voorwaarden van de organisatie moet voldoen. ‘Aangezien Griekenland de conventie van Unesco over werelderfgoed heeft getekend, had het moeten het waarschuwen vooraleer het zo’n ingrijpende veranderingen aanbrengt’, reageert Mechtild Rossler, directrice van het Unesco Werelderfgoedcentrum aan het Franse persagentschap AFP.

Grieks minister van Cultuur Lina Mendoni reageerde ondertussen dat er ‘verschillende gerenommeerde experten werden aangesproken voor het project’.