Jarenlang verschenen de Zeer Korte Verhalen (zkv’s) van A.L. Snijders ook in De Standaard. De beste schrijver op de korte baan van ons taalgebied is niet meer.

De Nederlandse schrijver A.L. Snijders, de grootmeester van het Zeer Korte Verhaal, of zkv, is maandagochtend in het werkkamertje achter in zijn tuin overleden aan een hartstilstand. Dat meldde zijn uitgever ...