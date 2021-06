Navalny terug overgebracht naar strafkamp na hospitalisatie

De Russische opposant Alexej Navalny is opnieuw overgebracht naar het strafkamp waarin hij opgesloten is. Dat melden de autoriteiten maandag. Hij was opgenomen in het gevangenisziekenhuis ter observatie na zijn hongerstaking.

‘De blogger Navalny is overgebracht naar de strafkolonie van Pokrov’, aldus een woordvoerder van het Russische gevangeniswezen (FSIN) volgens staatspersagentschap Tass. Het nieuws werd op Twitter bevestigd door het team van de opposant.

Volgens persagentschap Ria Novosti, eveneens eigendom van de Russische staat, verscheen Navalny vanuit het strafkamp ook via videoconferentie op een hoorzitting over een van de klachten die hij indiende tegen de gevangenisautoriteiten. Hij beschuldigt die van het ‘censureren’ van de kranten die hij krijgt.

De Russische persagentschappen melden dat Navalny de klacht zou hebben ingetrokken.

Navalny werd in januari opgepakt bij zijn terugkeer uit Duitsland, waar hij herstelde van een vergiftiging waarvoor hij het Kremlin verantwoordelijk stelt. Hij werd tot 2,5 jaar in een strafkamp veroordeeld voor een fraudezaak uit 2014, die volgens Navalny en zijn aanhangers politiek gemotiveerd was. Hij zit zijn straf uit in de regio Vladimir, op een honderdtal kilometer van Moskou.

In april hield de opposant een hongerstaking van 24 dagen om de omstandigheden van zijn opsluiting in het strafkamp aan te klagen. Het kamp van Pokrov geldt als een van de hardste in Rusland.