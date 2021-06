Mathieu van der Poel snelt naar zege in 2e rit Ronde van Zwitserland, Küng blijft leider

De Nederlander Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) heeft maandag de tweede rit in de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Zwitser Stefan Küng (Groupama-FDJ), zondag de beste in de openingstijdrit, blijft leider in het algemene klassement.

De eerste etappe in de Ronde van Zwitserland, na de tijdrit van zondag, was er meteen één met de nodige hoogtemeters: 2.375 en naast heel wat glooiende heuvels ook drie gecategoriseerde hellingen onderweg: de Ghöch (8,3 km aan 4,7 procent), de Oberricken (7,8 km aan 5,1 km) en tot slot de Litschstrasse (2,4 km aan 8,3 procent) waarvan de top op 5,5 km van de finish lag. Ideaal voor punchers om hun slag te slaan op de laatste helling en daarna met de nodige snelheid naar de finishplaats in Lachen te rijden. Een rit voor Julian Alaphilippe of Mathieu van der Poel, in witte koersbroek aan de start trouwens.

Vier renners trokken al vroeg in de wedstrijd op avontuur: Tom Bohli (Cofidis) Claudio Imhof (Zwitserse selectie), Matteo Dal-Cin en Nickolas Zukowsky (Rally Cycling). Het peloton zag er geen graten in en gunde hen een bonus van zes minuten. Groupama-FDJ, voor leider Stefan Küng, Deceuninck-Quick Step en Alpecin-Fenix knapten het werk in de achtervolging op en op de eerste klim van de dag dook het verschil een eerste keer onder de vijf minuten. Op de tweede klim van de dag, de Oberricken, graaide Tom Bohli de volle buit mee in de strijd om de bergtrui en muisde hij er alleen vanonder. Enkel Imhof zou wat later nog de aansluiting weten te maken. De beide Zwitsers schuwden de risico’s niet op hun thuiswegen in de gietende regen en namen afstand van het duo van Rally Cycling.

Intussen had Mathieu van der Poel vooraan postgevat op de tweede klim en gaf hij zijn kompanen van Alpecin-Fenix het commando om het tempo de hoogte in te jagen. Alaphilippe, Matthews, Hirschi, Schachmann en co waren bij de pinken en schoven naar voren.

De favorieten rondden samen de top, in de afdaling brak het peloton in drie stukken en intussen zakte de voorsprong van het leidersduo razendsnel. Alexis Vuillermoz opende de debatten op de laatste klim van de dag. Maar ver raakte hij niet, want de favorieten lieten hem niet rijden. Op een kleine km van de top achtte wereldkampioen Alaphilippe zijn moment gekomen. Carapaz schoof mee, net zoals Ivan Garcia Cortina. Van der Poel zat iets verder en had enkele honderden meters nodig om het gaatje te dichten met Jakob Fuglsang in zijn wiel.

Alaphilippe probeerde het daarna nog tot twee keer, maar wegrijden deed hij niet. Met negen renners zou uiteindelijk de top gerond worden van de slotklim. Michael Matthews was daar niet meer bij, noch Esteban Chaves of Tiesj Benoot. De negen leiders: Alaphilippe, Fuglsang, Hirschi, Poels, Michael Woods, Carapaz, Cortina, Schachmann en Van der Poel. Het gaatje op de groep met de gele trui was niet groot, maar zou niet meer gedicht worden in de afdaling.

De strijd om de zege ging tussen die negen, want Imhof werd als laatste renner opgeslokt in de finale. Op 3,5 km van het eind besloot Van der Poel om in de aanval te trekken. Schachmann zag het gebeuren, probeerde het gaatje te dichten, maar slaagde daar niet meteen in. Pas op 1,7 km kwam de Duitser bij de Nederlander. Hij nam nog een kopbeurt over, mede ook omdat Wout Poels niet ver was in de achtervolging. In de sprint om de zege knalde Van der Poel met overmacht weg en pakte hij zijn eerste zege op de weg sinds zijn verloren sprint tegen Kasper Asgreen in de Ronde van Vlaanderen. Kung wist nipt zijn leiderstrui te houden met één seconde voorsprong op Alaphilippe.