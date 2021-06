PS dan toch voor een hoofddoekenverbod

Dat werd vandaag op een stemming tijdens het partijbureau beslist. Eerder had de PS zich nog op de vlakte gehouden over het hoofddoekendebat, dat nu terug oplaait.

Het hoofddoekendebat woedt sinds vorige week terug heviger. Aanleiding is de veroordeling van de MIVB (de Brusselse openbare vervoersmaatschappij red.) voor discriminatie omdat ze geweigerd had een vrouw met hoofddoek aan te nemen. Het veroorzaakte een spreidstand binnen de Brusselse regering. Tot nu toe waren de (links-)liberalen tegen, de groenen voor. Ook in de federale regering zorgt het hoofddoekendebat voor spanning. De verdeeldheid werd op scherp gesteld doordat Ecolo Ishane Haouach had benoemd als regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Dat Haouach een hoofddoek draagt, stuitte de MR tegen de borst. Partijvoorzitter van de waalse liberalen Georges-Louis Bouchez, was ondertussen duidelijk in een interview bij La Première. De MR is absoluut tegen, en zal een wetsvoorstel indienen om de neutraliteit van de staat te garanderen. Hij hekelde de andere partijen, die volgens hem ‘neutraliteit van de staat niet verdedigden’. Vooral de PS moest eraan geloven: ‘Ik ben geen socialist en dat zal in deze ook niet gebeuren’, stelde hij.

Discussies over elk individueel geval vermijden

Ondertussen heeft de PS zich vandaag, tegen de verwachtingen in, uitgesproken voor een hoofddoekenverbod. Tijdens een partijbureau vandaag zou de PS unaniem hebben beslist om zich uit te spreken ‘tegen elk teken van een geloofsovertuiging voor personeel dat in contact komt met het publiek en voor elk personeelslid dat een openbare autoritaire functie heeft. Dat meldt RTBF. ‘De tijd is gekomen om hierover duidelijke en gedragen wetgeving aan te nemen’, laat het partijbureau weten aan RTBF. Zo zouden ‘gevoelige vragen over dit onderwerp niet geval per geval moeten bekeken worden’. Verder pleit de partij voor een lijst met alle beroepen waarover het dan precies zou gaan.

Dit plaatst Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) in een lastig parket. Zijn eigen partij sprak zich nu voor het hoofddoekenverbod uit, maar binnen de Brusselse regering blijven de meningen verdeeld. Bovendien zouden verschillende Brusselse kopstukken ­intern hebben gepleit voor meer tolerantie tegenover levensbeschouwelijke tekens (DS 5 juni).