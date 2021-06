Nederlandse schrijver A.L. Snijders overleden

De Nederlandse schrijver A.L. Snijders, de bedenker van het Zeer Korte Verhaal, is maandagochtend plotseling overleden. Dat meldt AFdH Uitgevers.

Snijders, geboren in 1937, is een pseudoniem van Peter Cornelis Müller. Hij was de bedenker van een nieuw literair genre dat het Zeer Korte Verhaal (afgekort zkv) wordt genoemd en zelden langer was dan cijftien zinnen.

Voor zijn oeuvre kreeg hij in 2011 de Constantijn Huygensprijs. De jury stelde destijds dat Snijders zelfs de kortste tekst grote blijvendheid wist te verlenen. Snijders, een ex-leraar die als vijftiger debuteerde als stukjesschrijver, publiceerde bij AFdH Uitgevers twaalf bundels zeer korte verhalen en ander werk, onder meer voor de VPRO Gids. Hij schreef onder meer de bundel Tat Tvam Asi.

De schrijver verzorgde voor De Standaard ook elke zaterdag een Zeer Kort Verhaal, die verschenen eerst in dS Weekblad, later in dS Letteren. U kunt ze hier herlezen.