Advocaat Reuzegommer vraagt wraking voorzitter: zitting na halfuur al afgelopen

Vandaag moesten om 14 uur achttien Reuzegommers voor de raadkamer in Hasselt verschijnen voor hun eventuele betrokkenheid bij de dood van Sanda Dia (20). De 20-jarige student liet in 2018 het leven tijdens een studentendoop. Een halfuur na de aanvang was de zitting echter al weer afgelopen omdat de voorzitter van de raadkamer werd gewraakt door de advocaat van een van de Reuzegommers.

De raadkamer moet uitmaken of de verdachten vervolgd worden voor de toediening van schadelijke stoffen, onterende behandeling, onopzettelijke doding en de weigering van hulp door schuldig verzuim. Na een halfuur was de zitting afgelopen door de wraking van de voorzitter door de advocaat van een van de leden van studentenclub Reuzegom, Joris Van Cauter. De andere advocaten waren na afloop van de zitting misnoegd.

Advocaat Sven Mary, advocaat van de familie Dia, was niet te spreken over de wraking. ‘Vandaag is alles geprobeerd’, zei hij. ‘Het had met veel minder pijn gekund. Gerechtigheid komt er, dat is de enige zekerheid in dit dossier. Dit is zo pijnlijk. Het enige wat we willen is meer menselijkheid’, klonk het nog.

Sanda Dia, een 20-jarige student burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven, kwam op 7 december 2018 in het ziekenhuis om het leven. Hij was onderkoeld en overleed als gevolg van meervoudig orgaanfalen. Twee dagen daarvoor waren leden van studentenclub Reuzegom begonnen met een doopritueel waaraan Dia en twee andere schachten moesten deelnemen. De doop begon in Leuven, en ging voort aan een chalet in Vorselaar. Dia werd onder meer in een put met ijskoud water geduwd en gedwongen om visolie in te nemen.