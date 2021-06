Geen algemene mondmaskerplicht meer in Brussel vanaf 9 juni

Vanaf 9 juni is het mondmasker niet langer algemeen verplicht in Brussel. Dat heeft burgemeester Philip Close (PS) bekendgemaakt via Twitter.

In tegenstelling tot Vlaanderen, geldt er in Brussel nog steeds een algemene mondmaskerplicht. Vanaf 9 juni valt het mondmaskerplicht weg.

‘De vaccinatie gaat goed vooruit en de cijfers dalen! Vanaf 9 juni zal het dus niet meer verplicht zijn om een mondmasker te dragen in de buitenlucht, behalve in drukke winkelstraten. We vragen iedereen om voorzichtig en verantwoordelijk te blijven’, schrijft burgemeester Philip Close (PS) op Twitter.

Sinds 13 uur vanmiddag zaten de burgemeesters van de 19 Brusselse gemeenten daarover samen met minister-president Rudi Vervoort (PS). Wel kunnen burgemeesters nog beslissen om het mondkapje te verplichten in drukke winkelstraten of op pleinen.

Afgelopen zondag liet minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) weten dat een afschaffing bij ons ‘nog niet voor vandaag’ is. ‘Het beschermt ons nog steeds op publieke plekken, het openbaar vervoer en in winkels. Ik denk dat als we voldoende mensen hebben die twee keer gevaccineerd zijn, en dus volledig beschermd zijn, dat er een einde aan kan komen.’ De minister schat dat dat voor september of oktober zal zijn.