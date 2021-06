Reizen met internationaal erkend vaccinatiebewijs kan pas vanaf 1 juli

Verschillende landen vragen inkomende reizigers niet meer om een negatieve PCR-test voor wie zijn of haar vaccinatie kan bewijzen. Het Europese vaccinatiecertificaat treedt officieel pas in werking op 1 juli. Tot dan blijft het onduidelijk of reizigers binnen mogen met een Belgische vaccinatiekaart of een online bevestiging van vaccinatie.