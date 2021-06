De tweejarige Archie Harrison Mountbatten-Windsor heeft sinds vrijdag een zusje: Lilibet ‘Lili’ Diana, zo heet het dochtertje van de Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle.

‘Lili is vrijdag 4 juni geboren om 11.40 uur in het Barbara Cottage Hospital in Santa Barbara in Californië’, lieten Harry en Meghan weten in een statement. ‘Lili is vernoemd naar haar overgrootmoeder ...