Expert in een browser: chatbot UAntwerpen beantwoordt uw vaccinvragen

Vindt u de antwoorden die u zoekt niet makkelijk terug op de veelheid aan coronawebsites? Chatbot VaccinChat staat klaar om te helpen. Hij werkt op basis van artificiële intelligentie en hoe meer u hem vraagt, hoe beter hij kan antwoorden. De UAntwerpen maakt zich sterk dat VaccinChat helpt tegen fake news: De tool haalt zijn informatie exclusief bij officiële online bronnen.

De onderzoeksgroep CLiPS van de UAntwerpen ontwikkelde een chatbot die vragen over vaccinatie beantwoordt met info van officiële online bronnen, zoals info-coronavirus.be en laatjevaccineren.be. Het resultaat heet VaccinChat en maakt gebruik van artificiële intelligentie (AI).

CLiPS werkt aan taaltechnologie. Zo bouwden de computerlinguïsten eerder al AI-software die automatisch haatspraak kan detecteren op het internet. De ontwikkeling van VaccinChat was een logische nieuwe uitdaging: ‘De vele vragen die de bevolking heeft over de vaccins boden ons een interessant en tegelijk ook nuttig toepassingsgebied om ons onderzoek in de praktijk te brengen’, zegt professor Walter Daelemans.

‘Vandaag kan het systeem meer dan 150 verschillende antwoorden geven’, aldus de professor. Naarmate meer mensen vragen stellen, zal het systeem meer antwoorden kunnen geven. ‘We gebruiken geavanceerde AI-software om de vragen van gebruikers te “begrijpen” en automatisch het best passende antwoord te selecteren.’

‘Het begrijpen van vragen en het selecteren van het juiste antwoord is niet altijd gemakkelijk omdat vragen vaak dubbelzinnig zijn en omdat er heel veel verschillende manieren zijn om dezelfde vraag te stellen. Vandaag kan VaccinChat ongeveer 90 procent van de nieuwe vragen correct beantwoorden’, voegt Daelemans toe.

Perfect werkt het systeem dus (nog) niet. Toch schatten de onderzoekers de voordelen van de chatbot hoog in, vergeleken met ellenlange pagina’s met veelgestelde vragen, gedateerde informatie of websites van twijfelachtige origine. De tool zou moeten helpen in de strijd tegen fake news over de coronavaccins.

‘Je kan er op een gebruiksvriendelijke manier en in het Nederlands snel informatie mee opzoeken’, zegt Daelemans. ‘VaccinChat bezorgt je objectieve, wetenschappelijk ondersteunde informatie zonder dat je moet gaan zoeken in een wirwar van websites over het onderwerp, vaak ook met misleidende, incorrecte of achterhaalde informatie.’