Ongeveer 3.000 sterneneieren werden achtergelaten in het Amerikaanse Bolsa Chica natuurreservaat nadat een drone neerstortte en de vogels afschrikte. Manager Melissa Loeb is ontgoocheld: ‘Dit is een veilig gebied voor dieren waar ze tot rust kunnen komen’, klinkt het. ‘Sommige vogels vliegen wel duizenden kilometers om tot hier te geraken en dan gebeurt er zoiets.’ Sinds de coronapandemie is er meer vandalisme in het park.