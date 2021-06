Week begint zonnig

Het wordt maandag, na het optrekken van het lokale ochtendgrijs, in vele streken eerst zonnig. In de loop van de dag verschijnen er stapelwolken, vooral dan over het oosten en het zuidoosten, maar het blijft overal droog. Aan zee is het de hele dag zonnig. Dat meldt het KMI.

We halen maxima van 18 tot 19 graden aan de kust en in de Hoge Ardennen en tot 23 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot soms matig uit noordnoordoost.

‘s Avonds en ‘s nachts wordt het helder tot lichtbewolkt. Over het zuidoosten is er echter kans op meer wolkenvelden, maar het blijft er wellicht droog. Het kwik daalt naar waarden tussen 8 en 13 graden. De zwakke wind waait eerst uit het noorden en later uit veranderlijke richtingen.

‘Fijn wandelweer, maar met een hoge UV-index en veel pollen in de lucht’, waarschuwt weerman Frank Deboosere in het VRT-radiojournaal.

Dinsdag blijft het meestal droog met meer zon in de noordwestelijke helft van het land en een wisselende bewolking in de andere streken. Het wordt een paar graden warmer met maxima tussen 20 graden aan zee en op de Ardense hoogten, en 25 of plaatselijk 26 graden in het centrum van het land.

Woensdagochtend is er kans op wat mist aan de kust. Overdag is het vrij zonnig met soms enkele wolkenvelden. In het zuidoosten van het land zijn er meer wolken met eventueel een buitje. De maxima liggen tussen 19 graden aan zee en 27 graden in de Kempen. Ook donderdag halen we die temperaturen.

Vrijdag verwachten we nog steeds brede opklaringen, maar wordt het iets onstabieler met mogelijk een paar stapelwolken. Het is vrij warm bij maxima van 20 tot 28 graden.

Zaterdag wordt het tijdelijk meer bewolkt, maar het blijft nog droog met opklaringen. De maxima schommelen tussen 21 en 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind.

Zondag en maandag lijkt het warm en vrij mooi te worden met maxima rond 29 graden in het centrum.