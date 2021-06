Belangrijkste Bafta’s voor ‘I may destroy you’

‘I may destroy you’ is de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Bafta Television Awards. De serie, een gezamenlijk project van de BBC en HBO, won in vijf categorieën, onder meer voor beste miniserie.

Ook mocht hoofdrolspeelster Michaela Coel meerdere Bafta’s in ontvangst nemen: die voor beste regisseur, beste schrijver van een dramaserie en beste actrice. Daarnaast won de reeks eerder in de technische categorieën al voor beste montage.

Andere belangrijke prijzen tijdens de awardshow in Londen waren onder anderen voor Paul Mescal. Hij ontving een beeldje voor beste acteur in Normal people. Save me too werd verkozen tot beste dramaserie en Malachi Kirby mocht een award voor beste mannelijke bijrol in Small axe in ontvangst nemen. De prijs voor beste vrouwelijke bijrol ging naar Rakie Ayola voor haar rol in Anthony.

Paul Mescal kreeg de prijs voor beste acteur. Foto: AP

De BBC-serie Small axe van de Britse filmmaker Steve McQueen maakte de meeste kans op een Bafta. Het vijfdelige verhaal over het leven van West-Indische immigranten in Londen werd vijftien keer genomineerd. De serie ging uiteindelijk met zes beeldjes naar huis, onder andere voor beste kostuums en beste haar en make-up.

The crown was tien keer genomineerd, maar kon geen enkele prijs binnenhalen.

De belangrijkste televisieprijzen in het Verenigd Koninkrijk werden uitgereikt door comedian Richard Ayoade. De show vond dit jaar in andere vorm plaats vanwege de coronapandemie. Zo was maar een deel van de sterren live aanwezig tijdens de show en op de rode loper.

DIT WAREN ALLE WINNAARS in de niet-technische categorieën:

Entertainment performance: Romesh Ranganathan The Ranganation (BBC Two)

Scripted comedy: Inside No 9 (BBC Two)

Supporting actress: Rakie Ayola Anthony (BBC One)

Entertainment programme: Life & Rhymes (Sky Arts)

Features: Long Lost Family: Born Without Trace (ITV)

Supporting actor: Malachi Kirby Small Axe (BBC One)

Daytime: The Great House Giveaway (Channel 4)

Male performance in a comedy programme: Charlie Cooper This Country (BBC Three)

Specialist factual: The Surgeon’s Cut (Netflix)

Female performance in a comedy programme: Aimee Lou Wood Sex Education (Netflix)

Reality and constructed factual: The School That Tried to End Racism (Channel 4)

Miniseries: I May Destroy You (BBC One)

Soap and continuing drama: Casualty (BBC One)

Virgin Media’s must-see moment (voted for by the public): Britain’s Got Talent Diversity perform a routine inspired by the BLM protests (ITV)

Factual series: Once Upon a Time in Iraq (BBC Two)

Live event: Springwatch 2020 (BBC Two)

Comedy entertainment programme: The Big Narstie Show (Channel 4)

Single drama: Sitting in Limbo (BBC Two)

Drama series: Save Me Too (Sky Atlantic)

Leading actor: Paul Mescal Normal People (BBC Three)

Leading actress: Michaela Coel I May Destroy You (BBC One)

Short form programme: They Saw The Sun First (Red Bull TV)

Current affairs: America’s War on Abortion (Exposure) (ITV)

Single documentary: Locked In: Breaking the Silence (Storyville) (BBC Four)

International: Welcome to Chechnya: The Gay Purge (Storyville) (BBC Four)

Sport: England V West Indies Test Cricket (Sky Sports Cricket)

News coverage: Sky News: Inside Idlib (Sky News)