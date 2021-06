Beresterke Lukaku loodst Duivels voorbij onmondig Kroatië

No Lukaku, no glory. Met dank aan de onvermijdelijke Lukaku, die nu al zijn 60ste doelpunt scoorde, kan Martinez weer glimlachen. België versloeg Kroatië met 1-0.

Bondscoach Roberto Martinez slaakte zondagavond na affluiten ongetwijfeld een zucht van opluchting. Er was dit weekend niet alleen hoopgevend nieuws over de revalidatie van Kevin De Bruyne. Eden Hazard maakte voor het eerst in ruim een jaar (voorzichtig) zijn heroptreden, terwijl tal van Rode Duivels toonden dat ook zij stilaan klaar zijn voor een basisplaats op het komende EK.

• Lukaku: ‘Meer intensiteit dan tegen Griekenland’ - Alle reacties in de EK Blog.

Voor de wedstrijd - de tweede oefenpartij voor de Duivels in vier dagen - werd vooral uitgekeken naar de prestatie van Youri Tielemans. Zou de veelgeprezen Leicester-middenvelder het Belgische elftal kunnen op sleeptouw kunnen nemen? Het antwoord is ongetwijfeld: ja. Naarmate de wedstrijd vorderde, toonde een secure Tielemans zich steeds meer de metronoom die op termijn Kevin de Bruyne (in Engeland uitgeroepen tot speler van het jaar) moet kunnen vervangen.

Maar het was vooral de beresterke Lukaku die de Kroaten een lesje gretigheid en efficiëntie toonde. Duels, aannames, scoren. Telkens Big Rom aan de bal was, was het groot alarm bij de Kroaten. De score had dan ook hoger kunnen oplopen.

Twee keer de lat

Naar goede gewoonte waarschuwde Martinez vooraf nochtans dat dit een serieuze test zou worden. En dat viel zondagavond al van bij de aftrap te merken. De Kroatische bondscoach Dalic stelde tal van grote namen op die drie jaar geleden nog zilver haalden op het WK. En ook Martinez verraste met een elftal dat straks wellicht wel erg zal gelijken op de elf die op 12 juni in Sint-Petersburg aan de aftrap zullen verschijnen. Daarin mocht kapitein Vertonghen (34) meteen aan de wedstrijd beginnen, schoof Denayer (onwennig tegen de Grieken) terug naar het centrum van de verdediging en kreeg centraal in het middenveld het voormalig Anderlecht-koppeltje Tielemans-Dendoncker een nieuwe kans. Terwijl op links Chadli - de ‘suprise du chef’ - en rechts Castagne de volledige flank voor hun rekening namen.

De Rode Duivels begonnen echter slap. De Kroaten tikten de bal rustig rond en het duurde een kwartier voor de Duivels de wedstrijd in handen namen. Onder de impuls van een gretige Lukaku knokten de Belgen zich in de wedstrijd. Op het halfuur troffen eerst Lukaku (schot) en dan Carrasco (rebound) allebei de lat. Zeven minuten later was het toch raak, Lukaku in de draai en 1-0 voor de Duivels.

Castagne en Alderweireld

De Kroaten zetten daar in de eerste helft wel mooie combinaties tegenover, maar weinig gevaar. Al moesten Rebic en Perisic op de counter wel enkele keren gestuit worden door respectievelijk Castagne en Alderweireld, die net als de rest van de verdediging veel beter stond te spelen dan donderdag.

Kroatië opent zijn EK op 13 juni in Wembley en zal meteen paraat moeten staan, want Engeland zint nog op wraak na de nederlaag in de halve finales op het WK in Rusland. Maar de grinta waarmee ze in Rusland zoveel harten veroverden, verloren de onmondige Kroaten steevast rondom de zestienmeter.

In de tweede helft mocht Vermaelen (36) zijn ex-ploegmaat Vertonghen vervangen en was het vooral uitkijken naar het moment dat Eden Hazard zou worden ingebracht. Dat gebeurde pas in minuut 80. Maar veel conclusies viel uit die korte invalbeurt niet te trekken. Door de vele wissels aan beide kanten - bij de Duivels vielen ook Vanaken (voor een onzichtbare Mertens) en Thorgan Hazard (voor Chadli) nog in- was de wedstrijd toen al verwaterd. Al kwam Lukaku met een kopbal nog dicht bij de 2-0. En moest Courtois net voor affluiten éénmaal redding brengen.

Vertrouwen tanken

Maar dat was toen al bijzaak. Veel belangrijker was het positieve gevoel dat bondscoach Martinez ongetwijfeld aan deze laatste oefenwedstrijd heeft overgehouden. In een prestigewedstrijd werd niet alleen vicewereldkampioen Kroatië opzij gezet, de gretigheid en de balcirculatie lag al een stuk hoger en de hoopgevende prestaties van vooral Lukaku, Tielemans en Castagne zal de bondscoach ongetwijfeld met een uitroepteken in zijn notitieboekje hebben opgeschreven. De slappe oefenpartij tegen Griekenland is daardoor weggespoeld.

Ook de fel bekritiseerde verdediging kon vertrouwen tanken met een degelijke prestatie. Het goede nieuws daar is bovendien dat Martinez met een fitte Vertonghen en Vermaelen er binnenkort twee extra wisselmogelijkheden bij krijgt.

Duivelse drietand

Maar veruit de belangrijkste opsteker van het voorbije weekend is ongetwijfeld de groeiende hoop op een geleidelijke terugkeer in het elftal van Eden Hazard en Kevin De Bruyne. Daar wordt ongetwijfeld niet alleen Martinez vrolijk van. Het is ook goed nieuws voor de neutrale voetballiefhebber. Want een EK-start in Sint-Petersburg zonder Kevin en Eden? Dat is zoals een Russisch feestje met veel vodka, maar zonder champagne en kaviaar. Soms prikkelend, maar nooit echt opwindend. En met een groot risico op een fikse kater achteraf. Al mag je daar gerust ook de naam van Lukaku aan toevoegen. Hij is op dit moment veruit de gevaarlijkste van de Duivelse drietand. Als Big Rom maar niet geblesseerd raakt...