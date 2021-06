Tim Merlier na fotofinish de snelste in Elfstedenronde, Mark Cavendish komt net tekort

Zondagmiddag stond na een jaar pauze opnieuw de Elfstedenronde op het programma. De renners, waaronder Remco Evenepoel , kregen een parcours van 193,1 kilometer voorgeschoteld, en Tim Merlier (Alpecin-Fenix) toonde zich tijdens de massasprint het snelste. Het is voor Merlier de tweede overwinning op rij in de Elfstedenronde. Remco Evenepoel, die na zijn opgave in de Giro opnieuw aan de start stond, toonde zich als een uitstekende hulp voor kopman Mark Cavendish, maar hij kwam in de sprint net tekort.

Twee jaar geleden sprintte Tim Merlier nog naar de overwinning in de Elfstedenronde, en ook vandaag leek het parcours een nieuwe massasprint in de hand te werken. Toch verkoos al vroeg een groepje van zeven renners (Lars Loohuis, Nathan Vandepitte, Alex Colman, Sven Burger, James Fouché, Elmar Reinders en Thomas Denis) het ruime sop, ze kregen een voorsprong tot drie minuten op het peloton. Sven Burger moest op zo’n 50 kilometer van het einde afhaken, maar het peloton had de jacht op de kopgroep al lang geopend: onder leiding van Philippe Gilbert kwam het peloton steeds dichter bij het zestal, en 35 kilometer voor de streep was de voorsprong helemaal verdwenen.

Meesterknecht Evenepoel

Het peloton bleef aan een stevig tempo verdergaan, en Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step) had er duidelijk zin in: na zijn opgave in de Giro verrichte hij vandaag heel wat werk in het peloton, en hij toonde zich een uitstekende meesterknecht voor kopman Mark Cavendish. Toch ontsnapten er opnieuw twee renners: Jens Reynders en Nick Van der Lijke vonden het voorin niet snel genoeg gaan, en ze sloegen een gaatje met het peloton. Ondertussen bleef Evenepoel het betere beulenwerk verrichten en hij nam het peloton op indrukwekkende wijze op sleeptouw. Ook Yves Lampaert hielp zijn ploegmaat, waardoor het duo voorin op tien kilometer van de finish terug moest aansluiten bij het peloton.

Opdracht volbracht voor Remco Evenepoel, en hij trok zich terug uit de voorlinie. Het peloton raasde op de Brieversweg verder richting de finish, en we maakten ons op voor een massasprint. Daarin klopte Tim Merlier alles en iedereen na een ijzersterke sprint. Mark Cavendish kwam net tekort.

Winnaar Tim Merlier: ‘Ik dacht dat Cavendish nog voorbij kwam’

‘Het is mijn zesde overwinning van het seizoen, dus ik kan alleen maar tevreden zijn’, stelde de sprinter van Alpecin-Fenix achteraf in het flashinterview. ‘Ik was lang niet zeker van de zege, neen. Ik dacht dat Cavendish nog voorbij kwam, maar ik had blijkbaar nog overschot. Ik zat eigenlijk te vroeg in de wind, maar ik ben blij dat ik het kan afmaken. Toen het brak op een vijftigtal kilometer van de meet, hingen we er met z’n drietjes wat tussen in de achtergrond. We moesten vooral niet panikeren, en uiteindelijk kwam alles weer op zijn pootjes terecht. Ik vind het niet erg als er gekoerst wordt, want dan weet ik dat niet iedereen met frisse benen sprint.’