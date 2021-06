Europees kampioen Stefan Küng wint openingstijdrit in Ronde van Zwitserland, Florian Vermeersch finisht achtste

Stefan Küng (Groupama-FDJ) heeft de openingstijdrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Europees kampioen was in Frauenfeld de beste over een krachtproef van 10,9 kilometer. Ook wereldkampioen Julian Alaphilippe maakte indruk met een straffe vijfde tijd, de beloftevolle Florian Vermeersch werd achtste op 23 seconden.

De eerste toptijd werd neergezet Bob Jungels, maar al snel kwam de nieuwste toptijdrijder uit Zwitserland Stefan Bissegger over hem heen. De winnaar van de tijdrit in Parijs-Nice dook naar een scherpe tijd van 12’04”. Zoals Maximilian Schachmann als Neilson Powless beten hun tanden stuk op de tijd van de Zwitser. Ook ex-wereldkampioen Rohan Dennis geraakte niet onder Bissegger’s tijd: de Australiër moest toch al negentien seconden toegeven. Soren Kragh Andersen kwam ook dicht in de buurt, terwijl Mathieu van der Poel zijn tijdrit afwerkte in een tijd die 34” langer duurde dan die van de toenmalige leider.

Küng kwam echter aanstormen en dook vier seconden onder de tijd van zijn landgenoot. Terwijl hij in de hot seat zat, kreeg hij al een bezoekje van Fabian Cancellara. De meervoudig wereldkampioen tijdrijden was in Frauenfeld een aandachtige kijker.

Sterke Vermeersch

De beste Belgische prestatie kwam van Lotto- Soudal-renner Florian Vermeersch. Het gemeenteraadslid in Lochristi kwam aan het eerste tussenpunt als vierde door en zette uiteindelijk de gedeeld achtste tijd neer. Een secondje sneller dan Dennis, absoluut niet de minste in dit onderdeel.

Richard Carapaz maakte de beste beurt als klassementsrenner, met Tom Dumoulin als ‘comeback kid’ een secondje later in zijn spoor. Jakob Fuglsang moest tijdens de tijdrit een wagen ontwijken, maar verloor uiteindelijk ook 53' seconden op de leider.

Küng wil leiderstrui zo lang mogelijk houden

Stefan Küng won met BMC de ploegentijdrit in 2018 en mocht daarna vier dagen de leiderstrui dragen. ‘Ik weet niet of dat nu zal lukken', sprak hij na afloop. 'Maandag is best wel een pittige rit.'

Hij eindigde in die Ronde van Zwitserland van 2018 ook nog met winst in de afsluitende tijdrit. 'Het doet wel deugd om hier opnieuw te mogen juichen', sprak hij in het flashinterview. 'Eerlijk gezegd had ik dit twee weken geleden niet verwacht. Ik had nogal een speciale voorbereiding op deze Ronde van Zwitserland en stond toen nog lang niet waar ik nu sta. Ik heb enorm afgezien, maar elke dag trainde ik goed en voelde ik me sterker en sterker worden. Ik win hier vandaag, fantastisch.'

'Winnen voor eigen volk is zo bijzonder', ging hij verder. 'Ik woon hier amper 1 km vandaan. Dit zijn mijn trainingswegen, ik ken hier elke bocht. Ik ken iedereen van de organisatie, mijn familie en vrienden stonden hierlangs de kant van de weg. Als je dan kan winnen, is dat wel speciaal en ik mag ook nog eens de leiderstrui aantrekken. Of me dat opnieuw vier dagen zou lukken? Dat weet ik niet. Maandag is best wel een lastige rit, veel zal afhangen van het koersverloop. Ik ga zo lang mogelijk aanklampen en deze trui verdedigen.'

'In 2018 won ik hier ook en was ik nog veel jonger. Dat was toen mij eerste ritzege in de Ronde van mijn eigen lang. Dat is wel bijzonder, maar als je jong bent, denk je nog dat veel vanzelf zal gaan, dat winnen gemakkelijk is. Nu pak ik hier een tweede zege, dit is misschien wel nog specialer omdat ik nu de waarde veel beter kan inschatten en weet hoe moeilijk het is om te kunnen juichen.'