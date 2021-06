Volgende week wordt mogelijk een groot lot Janssen-vaccins vrijgegeven. De ministers van Volksgezondheid willen die geven aan min-40-jarigen die er vrijwillig voor kiezen. Ook voor AstraZeneca wordt die vrijwillige keuze onderzocht.

Het geneesmiddelenagentschap FDA is klaar met zijn inspectie van de Janssen-vaccins, en zou maandag zijn officieel rapport rond hebben. In een fabriek in Baltimore raakten de ingrediënten van het AstraZeneca ...