Mertens uitgeschakeld in enkelspel Roland Garros na prangende wedstrijd tegen Sakkari

Elise Mertens (WTA-15) is uitgeschakeld in het enkelspel op Roland Garros. Onze landgenote moest in de derde ronde haar meerdere erkennen in de Griekse Maria Sakkari (WTA-18). De twee waren elkaar lange tijd waard, maar in de beslissende derde set was Sakkari genadeloos: het werd 7-5, 6-7 (2-7) en 6-2.

Mertens en Sakkari maakten er een bijzonder evenwichtige eerste set van. De twee haalden vroeg in de set elk een break binnen en wonnen verder hun eigen opslagspel. Bij een stand van 6-5 in het voordeel van Sakkari moest Mertens haar eigen opslag winnen om een tiebreak af te dwingen. Dat lukte niet: de break was voor Sakkari, die de eerste set met 7-5 won.

Mertens en haar Griekse opponente losten elkaar ook in de tweede set nauwelijks. Beide dames begonnen de set door een break te pakken. Ook daarna ging het gelijk op: Mertens en Sakkaki wonnen allebei tweemaal hun eigen opslag en volgden dat op door weer beiden een break te pakken, waardoor het 4-4 werd.

De twee haalden daarna elk nog tweemaal hun eigen opslag binnen, waardoor de tweede set uitmondde in een tiebreak. Sakkaki maakte daarin een paar dure fouten, waardoor Mertens de tiebreak vlot met 7-2 won en dus de tweede set binnenhaalde.

In de beslissende derde set sloeg het spel helemaal om: Mertens kon nog maar één game winnen en moest verder lijdzaam toekijken hoe Sakkaki tot 5-1 uitliep. Mertens maakte er nadien nog 5-2 van voordat Sakkaki de match definitief binnensleepte: 6-2.

Alle Belgen zijn nu uitgeschakeld in het enkelspel op Roland Garros. Mertens is wel nog altijd actief in het dubbelspel.