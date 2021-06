G7-landen bereiken ‘historisch akkoord’ over minimumbelasting voor multinationals

De ministers van Financiën van de G7-landen hebben een ‘historisch akkoord’ bereikt over belastingen voor multinationals. De grote industrielanden Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Canada en de VS zijn het onder meer eens geraakt over het principe van een wereldwijde vennootschapsbelasting van minstens 15 procent.

De G7 zijn akkoord om de strijd tegen belastingontwijking op te voeren. Volgens de deal zullen Europese landen meer mogelijkheden krijgen om grote multinationals te belasten waar ze klanten hebben, en dus niet enkel in het land van hun hoofdkantoor. Veel bedrijven planten hun hoofdzetel namelijk in landen met lage belastingtarieven.

Daarnaast willen de G7 ook een wereldwijde vennootschapsbelasting van minstens 15 procent doorvoeren, om de race naar de bodem tussen verschillende landen tegen te gaan.

Het akkoord spreekt wel niet specifiek over techbedrijven, zoals Amazon en Facebook, maar focust op grote multinationals, met winstmarges van minstens 10 procent. Dat is een overwinning voor de Amerikanen en een streep door de rekening van de Fransen. President Biden vreesde vooraf dat het Franse voorstel van een ‘digitaks’, een belasting op digitale diensten, dat op tafel lag vooral of zelfs uitsluitend Amerikaanse bedrijven zou treffen.

Het akkoord dat de zeven landen bereikten in Londen, is nog geen definitieve beslissing. Maar het effent de weg voor een breder akkoord binnen de G20, mogelijk volgende maand al tijdens een top in Venetië.

Tevreden reacties

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen juicht het engagement toe. ‘De wereldwijde minimumbelasting zal de race naar de bodem op vlak van vennootschapsbelastingen stoppen en rechtvaardigheid verzekeren voor de middenklasse en werkenden in de VS en de hele wereld’, zei ze.

De Britse minister van Financiën, die de top in Londen ook voorzat, spreekt van een ‘wereldwijd belastingsysteem voor een geglobaliseerd digitaal tijdperk’.

Vincent Van Peteghem (CD&V), de Belgische minister van Financiën, begroette het akkoord als ‘een historisch beslissing’.