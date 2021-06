Padun wint koninginnenrit Dauphiné, Porte nieuwe leider

Mark Padun (Bahrain Victorious) heeft zaterdag de zevende etappe in het Critérium du Dauphiné (WorldTour) gewonnen. De 24-jarige Oekraïner verraste alle favorieten in de 171,1 kilometer lange Alpenrit van Saint-Martin-le-Vinoux naar La Plagne. Hij finishte met een voorsprong van 34 seconden op de Australiër Richie Porte. De Colombiaan Miguel Angel Lopez werd op 43 seconden derde. Ben Hermans finishte op 2:20 als beste Belg op de 21e plaats.

Porte is de nieuwe leider. De 36-jarige renner van INEOS Grenadiers neemt het geel over van de Kazach Alexey Lutsenko. Die is nu op 17 sconden tweede. De Welshman Geraint Thomas volgt als derde op 29 seconden.

Padun boekte zijn vijfde profzege, de eerste in de WorldTour en de eerste dit seizoen.

Het 73e Critérium du Dauphiné eindigt zondag met een bergrit van 147 kilometer tussen La Léchère-Les-Bains en Les Gets. De renners krijgen een klim van vierde, een van derde, twee van tweede, een van eerste en een van buiten categorie voorgeschoteld. Die laatste, de Col de Joux Plane, is 11,6 kilometer lang en 8,5 procent steil. Op de top is het nog 17 kilometer tot de aankomst, waar als toetje een niet gecategoriseerde klim van 6 kilometer aan 3 procent verorberd wordt.

Uitslag:

1. Mark Padun (Oek/Bahrain Victorious) in 4u35:07

2. Riche Porte (Aus) op 0:34

3. Miguel Angel Lopez (Col) 0:43

4. Jack Haig (Aus)

5. Ben O’Connor (Aus) 0:47

6. Sepp Kuss (VSt) 0:52

7. David Gaudu (Fra) 0:56

8. Enric Mas (Spa)

9. Geraint Thomas (GBr) 0:59

10. Alexey Lutsenko (Kaz)

...

21. Ben Hermans (Bel) 2:20

Stand:

1. Richie Porte (Aus/INEOS Grenadiers) in 25u28:06

2. Alexey Lutsenko (Kaz) op 0:17

3. Geraint Thomas (GBr) 0;29

4. Wilco Kelderman (Ned) 0:33

5. Jack Haig (Aus) 0:34

6. Miguel Angel Lopez (Col) 0:38

7. Ion Izagirre (Spa)

8. Ben O’Connor (Aus) 1:00

9. David Gaudu (Fra) 1:12

10. Aurélien Paret-Peintre (Fra) 1:17

...

19. Ben Hermans (Bel) 2:28