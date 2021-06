Hockey | Red Lions dankzij wereldgoal voorbij Spanje naar eerste zege op EK

De Belgische hockeymannen zijn zaterdag met een 4-2 zege tegen Spanje (FIH 9) begonnen aan het EK in het Nederlandse Amstelveen. Cédric Charlier scoorde een fantastisch doelpunt.

De Red Lions, de regerende Europese en wereldkampioen, aasden op een goede prestatie nadat ze zondag een 0-4 pandoering van Nederland kregen in de Hockey Pro League. Toch konden ze niet meteen overtuigen. Basterra bracht de Spanjaarden in de zevende minuut op voorsprong. Alexander Hendrickx knalde twee minuten later op strafcorner de gelijkmaker tegen de netten. Bij de rust gaf het scorebord 1-1 aan.

In het derde quarter mocht Hendrickx opnieuw aanleggen na een strafcorner. De Spaanse doelman bracht redding, in de herneming trof Tom Boon (33.) raak. Na een mooie dribbel zette Cédric Charlier (45.) de 3-1 op het bord. Op strafcorner luisterde Boon zijn 300e cap op met een tweede goal (50.). Lleonart (53.) maakte nog een tweede Spaanse treffer na een strafcorner.

De Belgische doelpunten:

?? | Alexander Hendrickx scoort het eerste doelpunt van de Red Lions op dit EK! ?? pic.twitter.com/RMcZ9JvxP1 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) June 5, 2021

?? | Tom Boon brengt België op voorsprong in zijn 300ste wedstrijd! ?? pic.twitter.com/AwER4BknoX — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) June 5, 2021

?? | Cédric Charlier met een prachtige solo en een geweldige afwerking! ?? pic.twitter.com/ZbPWWX2RIJ — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) June 5, 2021

2?? | Tom Boon met zijn tweede doelpunt van de namiddag! ?? pic.twitter.com/EwmTcCYXzL — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) June 5, 2021

De Belgen beschouwen het EK vooral als een opstapje richting de komende Olympische Spelen in Tokio. Daar gaat het team van Shane McLeod voluit voor de gouden medaille.

In groep A, de poule van de Red Lions, won Engeland (FIH 6) eerder op de dag met 5-0 van Rusland (FIH 22). De eerste twee plaatsen zich voor de halve finales. Zondagavond (19u45) nemen de Red Lions het op tegen de Engelsen, dinsdag (12u30) volgt het duel met Rusland.