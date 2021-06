Geen masker voor Kevin De Bruyne na operatie: ‘Hij voelt zich goed’

Kevin De Bruyne heeft zaterdag een kleine operatie ondergaan aan de oogkas, waardoor hij wellicht zonder masker kan aantreden op het EK, bevestigde bondscoach Roberto Martinez zaterdag.

‘Na het bekijken van de beelden gisteren (vrijdag, red.) is besloten dat Kevin een kleine operatie nodig had’, klonk het. ‘Die heeft vandaag plaatsgevonden. Het is heel goed gegaan. Kevin zal maandag aansluiten bij de groep en maakt deel uit van de selectie voor het EK.’

‘Ik ben geen chirurg, alleen een kleine kinesist’, aldus Martinez (die een diploma kinesitherapie heeft). ‘Het was een ingreep die nodig was voor de structuur van de oogkas. Door de zwelling van zijn oog waren de eerste beelden daarover niet duidelijk. Het is geen operatie van de voorkant van de oogkas, het is alleen maar een ingreep om te vermijden dat hij er later last van zou krijgen. Hij heeft geen lange revalidatie nodig. De ingreep duurde twintig minuten en had tot doel de zone rond zijn oog sterker te maken. Het ging goed en de medische staf is erg gelukkig. De ingreep gebeurde in samenspraak met Manchester City. Kevin is in goede handen en zijn gezondheid is de prioriteit.’

‘Het gaat goed met Kevin’, stelde de Spanjaard de Belgische fans gerust. ‘Deze ingreep houdt hem niet langer van de velden, maar wel het tegenovergestelde. Hij zal waarschijnlijk geen bescherming nodig hebben om te spelen. We denken dat hij kan trainen zonder masker. Dat is goed nieuws voor onze timing om hem bij de ploeg te krijgen.’

Foto: BELGA

Dankzij de ingreep kan De Bruyne op het EK wellicht zonder masker aantreden. Alleen blijft de vraag wanneer hij er zal bij zijn. Hij blijft twijfelachtig voor de openingswedstrijd tegen Rusland, komende week zaterdag in Sint-Petersburg.

‘Het was niet de bedoeling hem in de eerste match te laten spelen. Dat is medisch niet veranderd maar we moeten het dag per dag bekijken. Ik kan je er pas meer over zeggen als ze bij de groep zijn en trainen. Deze ingreep zal zijn revalidatie wel versnellen. Het belangrijkste is dat Kevin het goed stelt en dat hij niet kan wachten om terug op het veld te staan.’