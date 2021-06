Honderdtal doden bij aanslag in Burkina Faso

Bij een aanslag in Solhan, in het noorden van Burkina Faso, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag ongeveer honderd doden gevallen. Het gaat om de zwaarste aanslag in het land sinds de start van jihadistisch geweld in 2015.

‘Gewapende individuen hebben een dodelijke aanval uitgevoerd in Solhan, in de provincie Yagha. De voorlopige dodentol bedraagt een honderdtal mensen, mannen en vrouwen’, aldus een bron bij de veiligheidsdiensten.

Volgens een lokale bron zouden de aanvallers eerst de post van het leger hebben aangevallen, gevolgd door huizen van burgers.

Vrijdagavond vielen ook veertien doden bij een aanval op een ander dorp in het noorden van Burkina Faso.

Met broeihaarden in Mali, Libië, Noord-Nigeria en Tsjaad, en clusters van jihadistisch verzet verspreid in een enorm en onherbergzaam gebied, is het West-Afrikaanse jihadisme weerbarstiger en performanter dan ooit. In Niger, Mali én Burkina Faso werden de voorbije jaren Franse en Amerikaanse soldaten gedood en westerse humanitaire ngo’s kunnen er bijna niet meer buiten de steden opereren.

