Dodelijk arbeidsongeval bij Coca-Cola in Gent

In de palletinstallatie van de productievestiging van Coca-Cola in Gent heeft zaterdagochtend een dodelijk arbeidsongeval plaatsgevonden.

In de palletinstallatie van de productievestiging van Coca-Cola in Gent heeft zaterdagochtend een dodelijk arbeidsongeval plaatsgevonden. Het slachtoffer is een productiemanager die al meerdere jaren in de weekendploeg bij Coca-Cola aan de slag was. Een tweede medewerker is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Er wordt een gerechtelijk onderzoek ingesteld door de bevoegde instanties. ‘Wij wachten de resultaten daarvan af en zullen er onze volle medewerking aan verlenen’, aldus Lefevre. De VRT heeft het over een machine die plots begon te werken terwijl de machine had moeten stilstaan.

‘Onze eerste gedachten gaan nu uit naar de familie en de directe collega’s van de slachtoffers. Wij bieden oprecht ons medeleven en steun aan. Aan de collega’s in Gent bieden we ook psychologische bijstand aan’ zegt Coca-Cola

]