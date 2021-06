16- en 17-jarigen worden in Vlaanderen snel gevaccineerd

De ministers van Volksgezondheid hebben vandaag na advies van de Taskforce Vaccinatie beslist om de 16- en 17- jarigen ook een vaccin aan te bieden tegen het covid-19. Hun vaccinatie zal aansluitend gebeuren op de 18-jarigen.

Alle 16- en 17-jarigen zullen straks een uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren in het vaccinatiecentrum bij hen in de buurt. Deze uitnodiging zal op hun domicilie-adres toekomen. En net zoals bij de oudere bevolking zullen zij moeten aanduiden of zij hun vaccinatie accepteren of weigeren.

Als de jongere op dat moment niet aanwezig is voor de vaccinatie door een kamp of andere reden, kan de vaccinatie verplaatst worden. De uitnodiging tot vaccinatie is 30 dagen geldig. Binnen die 30 dagen kan een nieuwe datum ingepland worden.

Er wordt uiteraard gevraagd om zoveel mogelijk de geplande afspraak te laten doorgaan.

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) is blij: ‘Het is goed dat er snel duidelijkheid over een vaccin voor de jongvolwassenen. De ingebouwde flexibiliteit voor de vaccinatiedatum zorgt ervoor dat ook de leiders zorgeloos op kamp of op jeugdactiviteit kunnen vertrekken. Op deze manier vermijden we dat jongeren moeten kiezen tussen vaccin of een kamp.’

Volgens de wet op de patiëntenrechten is voor de vaccinatie van 16- en 17- jarigen geen toestemming van de ouder of voogd nodig. Een vaccinatie tegen het virus blijft evenwel vrijwillig. Momenteel heeft enkel het vaccin van Pfizer/BioNTech een goedkeuring voor de vaccinatie van de 16- en 17-jarigen.

Jongeren worden minder ziek van een covid-19-besmettingen en belanden doorgaans minder snel in het ziekenhuis. De impact op de ziekenhuizen is beperkt, maar de besmettingen bij deze groep is niet te onderschatten.

Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is het belangrijk om ook wie geen 18 jaar is, te vaccineren. ‘Initieel werd een minimumdrempel van 70 procent ingeschreven als doelstelling (percentage van het aantal gevaccineerden tov de totale bevolking, red). Maar we weten intussen dat er varianten zijn die nog besmettelijker zijn. Het is precies met die wetenschap dat je moet besluiten dat 70 procent misschien niet genoeg is als je de volledige bevolking wil beschermen’, zei hij aan de VRT.

Vlaanderen wil trouwens snel zijn: 16-17 jarigen met onderliggende aandoeningen (diabetes type 1, nierproblemen, mucoviscidose...) zullen nu al hun uitnodiging ontvangen. De huisartsen en pediaters zullen hen kunnen toevoegen aan deze lijst.