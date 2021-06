Gerecht verspreidt opsporingsbericht rond dodelijke steekpartij in Evere

Het gerecht is op zoek naar meer informatie over de dodelijke steekpartij zondag in Evere. Er was een verdachte opgepakt, maar die ontkent alles.

Vorige zondagavond, rond 19.40 uur, werd een 36-jarige vrouw die met haar baby aan het wandelen was, neergestoken in Evere. Het slachtoffer overleed aan haar verwondingen.

Nog dezelfde avond kon de politie een verdachte oppakken, de 21-jarige Andy K. Die werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor doodslag. De man was al gekend bij de politie en zou met psychische problemen kampen, maar ontkent elke betrokkenheid.

‘Mijn cliënt is inderdaad gekend bij de politie maar dat gaat om kleine zaken die niet te vergelijken met de feiten waar hij nu van verdacht wordt’, zegt zijn advocaat Kiaku. ‘Hij wordt begeleid door een ziekenhuis voor mentale problemen en heeft verklaard dat hij op de avond van de feiten in het ziekenhuis was. Het is duidelijk dat er nog een aantal zaken moet worden geverifieerd in dit dossier, maar mijn cliënt ontkent de feiten te hebben gepleegd. Er is ook geen enkele link tussen hem en het slachtoffer.’

Vrijdag besliste de raadklamer evenwel de aanhouding van Andy K met een maand te verlengen.

De politie is nu op zoek naar getuigen of personen die meer informatie hebben over deze feiten. Ook aan personen die beeldmateriaal hebben van de feiten of de vluchtende verdachte wordt gevraagd contact op te nemen met de onderzoekers.

(Was u getuige van deze feiten of hebt u meer informatie over deze zaak, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0.

U kunt ook getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.)