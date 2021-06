Overzicht: wat mag er vanaf woensdag?

Vanaf woensdag mag u naar het werk, naar de kermis en op restaurant. Een overzicht.

Werken:

Vanaf woensdag mag iedereen weer één dag per week naar het werk. ‘Het is een noodzaak voor mensen die al maanden, of zelfs al een jaar, aan het thuiswerken zijn, dat ze nu opnieuw één dag per week naar de werkplaats kunnen gaan’, aldus Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Vanaf juli wordt het telewerk mogelijk nog verder versoepeld.

Horeca:

Wanneer de horecazaken woensdag ook binnen weer open mogen, moeten die sluiten om 23.30 uur. Zowel binnen als op de terrassen kunnen de klanten tot dat tijdstip iets eten en drinken.

De huidige regels voor de horeca blijven gelden. Er verandert niets in verband met het gebruik van plexiglas. En ook mag je nog steeds slechts met vier personen aan een tafel zitten, behalve als je gezin groter is.

Wat wel nieuw is, is dat hotels voortaan vanaf 5 uur ’s ochtends ontbijt mogen serveren.

Veel andere maatregelen, die al eerder waren aangekondigd, gaan ook in vanaf woensdag:

• thuis vier mensen ontvangen, kinderen niet mee gerekend.

• naar de kermis, de rommelmarkt, een brocante of een braderij.

• een voorstelling bijwonen in het theater of de bioscoop, naar de sauna gaan en sporten in een fitnesscentrum (met aandacht voor ventilatie).

• als amateur binnen sporten met 50 personen, buiten mag het met 100.

• feesten en recepties vieren binnen, met 50 personen, op voorwaarde dat u de regels voor de horeca volgt.

• binnen erediensten, huwelijken en begrafenissen met 100 personen bijwonen, buiten mogen die plaatsvinden voor 200 personen.

• binnen een evenement met maximaal 200 personen bijwonen.

• buiten een evenement met maximaal 400 personen bijwonen.

• uw kind op kamp sturen in groepen van maximaal 50 personen, overnachten mag niet.

• ook de binnenruimtes van dierenparken, natuurparken en pretparken bezoeken.

• gebruikmaken van de diensten van sekswerkers.

Reizen

Het overlegcomité nam gisteren ook heel wat beslissingen rond buitenlandse reizen. Bovendien werd beslist dat kinderen van 6 tot 17 jaar, alle volwassenen die nog niet de kans hebben gehad om zich volledig te laten vaccineren, twee gratis PCR-testen krijgen. Mensen die wel gevaccineerd zijn, hebben tot drie weken na hun laatste vaccinatie recht op de twee gratis PCR-tests.