Pentagon-rapport: geen bewijs dat ufo’s buitenaards zijn, maar kan ook niet worden uitgesloten

De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben geen bewijs gevonden dat de ongeïdentificeerde vliegende objecten (ufo’s) die de laatste twintig jaar zijn waargenomen, afkomstig zijn van buitenaardse wezens, aldus een nieuw rapport. Maar wat er dan wel rondvloog, kan ook niet opgeklaard worden.

De Amerikaanse overheid blies vorig jaar nieuw leven in een taskforce die zich bezighoudt met de identificatie van ufo’s, al noemen ze het niet meer zo. Het Pentagon lanceerde in december 2017 de term unidentified aerial phenomena (UAP) als vervanging van ufo, omdat die te beladen was.

Maar hoe je ze ook noemt, ook een langverwacht rapport van deze taskforce brengt geen uitsluitsel over de meer dan 120 onverklaarbare waarnemingen uit de laatste twintig jaar, zeggen hooggeplaatste functionarissen die het rapport al konden inkijken aan The New York Times. Het gaat overigens om betrouwbare waarnemers, in vele gevallen militaire piloten, zoals ook het geval was bij de beelden die vorig jaar werden vrijgegeven.

Ze zouden alvast niet veroorzaakt zijn door het leger of door Amerikaanse technologie, maar een verklaring voor de fenomenen hebben de onderzoekers niet kunnen vinden. Over de snelheid van de objecten bijvoorbeeld, of hun mogelijkheid om van richting te veranderen, blijven ze in het duister tasten.

Volgens de inlichtingendiensten is het mogelijk dat een paar van die waarnemingen verklaard kunnen worden als experimentele technologie van andere grootmachten. De vrees is dat China of Rusland experimenteert met hypersonische technologie.

Net omdat niet kan worden verklaard wat de objecten of fenomenen precies waren, kan de overheid dus ook niet uitsluiten dat de verschijnselen alsnog van buitenaardse aard zouden zijn, aldus het rapport, dat later deze maand officieel wordt voorgesteld.