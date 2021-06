Egan Bernal test enkele dagen na eindzege in de Giro positief op corona

De Colombiaan Egan Bernal (Ineos), die vorig weekend de Ronde van Italië op zijn naam schreef, heeft positief getest op het coronavirus. Dat heeft zijn communicatieteam in zijn thuisland vrijdag bevestigd.

‘Bernal heeft met oog op zijn terugkeer naar Colombia een coronatest ondergaan samen met zijn partner Maria Fernanda Gutierrez’, klinkt het in een mededeling. ‘Volgens het resultaat van de tests zijn ze elk besmet met het virus.’

De 24-jarige Colombiaan verblijft momenteel in Monaco. Hij zou slechts lichte verschijnselen hebben. Bernal schreef zondag nog de Giro op zijn naam, nadat hij twaalf dagen in de roze trui had gereden. Hij verbleef maandag nog in Milaan voor enkele mediaverplichtingen en reisde dan door naar Monaco. Het is nog steeds het plan, om eens virusvrij, naar Colombia te reizen.

Bernal heeft al aangegeven dat hij niet deelneemt aan de Tour de France en de Olympische Spelen. Hij zou wel aantreden in de Vuelta, die half augustus van start gaat.