Nederlandse dierenwet veroorzaakt paniek bij eigenaars van huisdieren

De nieuwe wet zouden niet enkel voor veehouders, maar ook mensen met huisdieren verregaande gevolgen hebben. Zo zouden vanaf 2023 vogels en konijnen niet meer in een kooi mogen gehouden worden, en ook katten moeten altijd naar buiten kunnen.

De nieuwe dierenwet werd vorige week aangenomen door de Eerste Kamer. Het voorstel werd eerder al goedgekeurd door de Tweede Kamer en zou vanaf 1 januari 2023 van kracht zijn. Het voorstel werd ingediend door Partij voor de Dieren. 89 van de 150 Kamerleden stemden voor het voorstel. De wet komt erop neer dat dieren zo veel mogelijk hun natuurlijke gedrag moeten kunnen vertonen. Bovendien mogen dieren geen pijn of ongemak hebben als ze in een stal, hok of kooi worden gehouden. De Partij voor de Dieren spreekt van een triomf.

Wat veel ophef veroorzaakt, is dat de wet niet enkel voor veehouders zou opgaan, maar ook voor de eigenaars van gewone huisdieren. Konijnen en vogels mogen mogelijk niet meer in een hok of kooi worden gehouden. Ook katten moeten altijd de mogelijkheid moeten krijgen om naar buiten te gaan. Vee zoals varkens zouden altijd in de modder moeten kunnen wroeten, en kalveren en biggetjes mogen niet kort na de geboorte mogen worden weggehaald bij hun moeder.

Mogen honden nog aan de leiband?

Aangezien het voorstel zowel in de Tweede als de Eerste Kamer aanvaard is, is er politiek geen weg meer terug. Demissionair landbouwminister Carola Schouten (CU) werkt nu aan een ‘juridische analyse van de consequenties en een analyse van de impact voor de praktijk voor het houden van dieren’. Ondertussen vragen critici zich af hoe de nieuwe wet zal worden gehandhaafd, en hoe ‘natuurlijk gedrag’ gedefinieerd zal worden. Ook Schouten zei in april tegen de wetswijziging te zijn, toen het voorstel in de Tweede Kamer voorlag.

Zowel veehouders als eigenaars van huisdieren maken zich zorgen. ‘Mogen we honden nog aangelijnd uitlaten of moeten we ze de vrijheid geven om de kat van de buurvrouw op te eten?’ vroeg CDA-Kamerlid Derk Boswijk zich in de Nederlandse krant Het Parool af. Ook kwekers van eenden zijn in paniek. Nu is het niet verplicht dat ze zwemwater voorzien voor hun dieren. Nu rijst de vraag of ze straks moeten investeren in een zwembad. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) liet zich in Het Parool kritisch uit over de wetgeving. ‘De partijen hebben zich hoogstwaarschijnlijk niet goed gerealiseerd wat het amendement inhoudt en welke gevolgen het heeft’, klonk het daar.

En in België?

Bij Gaia zijn ze niet verbaasd over zulke uitspraken. ‘De vraag of je nog met je hond aangelijnd mag gaan wandelen, is weer zo’n typische reactie van tegenstanders die nieuwe richtlijnen meteen in het belachelijke trekken om ze te ontkrachten’, zegt Michel Vandenbosch van de Belgische dierenrechtenorganisatie.

Volgens Vandenbosch gooit de nieuwe Nederlandse wet een stok in het hoenderhok. ‘Zeg maar: een paar dikke stokken. Het is goed dat het hoenderhok opschrikt, want nog te vaak lijden dieren. Kippen die zo snel zo vet worden gemest dat hun poten hen niet mee kunnen dragen. Of ze krijgen wondjes aan hun poten omdat ze altijd in de ammoniak moeten staan. Onder andere daaraan kan de nieuwe wet een einde maken.’

Michel Vandenbosch zegt dat het goed is dat de nieuwe wet de houders van huisdieren zal laten nadenken over de manier waarop ze hun dier huisvesten. ‘Mensen snappen nu niet dat een hok geen ideale verblijfplaats is voor een konijn. Graven, dát is het natuurlijk gedrag van een konijn. In een hok kan dat niet.’

Vandenbosch wijst erop dat ook bij ons weer dingen in beweging zijn. In het Brussels Gewest werkt de Raad voor Dierenwelzijn aan richtlijnen voor het houden van honden, katten en paarden. ‘Je ziet het vaak: als één gewest nieuwe normen oplegt, volgen de andere gewesten ook. Wat de buren doen, werkt aanstekelijk. En misschien laat Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) zich wel inspireren door Nederland om ook hier de bakens nog eens te verzetten.’